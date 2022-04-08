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Россияне стали лидерами по числу иностранных туристов в Узбекистане

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:05

В марте россиян среди иностранных туристов в Узбекистане было больше всего, сообщается на сайте Минтуризма страны. На них приходится 23,4% от всех остальных приехавших из‑за рубежа.

Следом за россиянами среди проживающих в отелах Узбекистана идут граждане Казахстана (18,9%) и Таджикистана (14,4%). В этом же месяце прошлого года россияне были на третьем месте (14,5%), перед ними — туристы из Афганистана и Казахстана.

В апреле Узбекистан стал лидером по числу туров для оформления карт ушедших из России платежных систем Visa и Mastercard. С середины марта власти страны разрешили въезд без ПЦР-теста всем вакцинированным. В Узбекистане признаны российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

С начала 2022 года из России в Таджикистан вернулись более 60 тыс. мигрантов, а в Узбекистан — более 133 тыс. человек. 40% узбекских граждан заявили о желании вернуться в свою страну из‑за безработицы и нестабильности обменного курса.

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