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Фукунага приехал на Украину, Хованский снова в интернете и другие новости дня
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Дайджест

Фукунага приехал на Украину, Хованский снова в интернете и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:30

Режиссер Кэри Фугунага, снявший последний фильм «бондианы», приехал на Украину, чтобы стать волонтером. Он раздает продовольствие местным жителям вместе с World Central Kitchen, а недавно посетил Бучу и опубликовал фотографии города.

США ввели санкции против алмазодобывающей компании «Алроса» и 28 «дочек» Объединенной судостроительной корпорации. В то же время власти страны вывели из‑под санкций экспорт в Россию ряда услуг и товаров, связанных с высокими технологиями.

Евросоюз ввел персональные санкции против 217 физлиц и 18 организаций, включая 179 представителей властей ЛНР и ДНР. Кроме того, ЕС запретил российским судам заходить в его порты, а к концу лета введет запрет на покупку российского угля.

Дмитрий Медведев считает, что западные санкции можно расценить как акт международной агрессии, против которой у России есть право на индивидуальную и коллективную оборону. «Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными», — добавил он.

Сбербанк прекратил все переводы за рубеж в иностранной валюте. Теперь за границу можно отправить лишь рубли и только в несколько стран: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Беларусь, Казахстан и Приднестровье.

Ответственность за нападение на Дмитрия Муратова взяли на себя создатели телеграм-канала «Союз Z десантников», обвиняющие главреда «Новой газеты» в отсутствии патриотизма. Полиция задержала одного из подозреваемых, личность второго уже установлена.

Суд смягчил меру пресечения для Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма за песню с упоминанием «Норд-Оста». Ему разрешили выходить из дома в вечернее время, а также пользоваться интернетом.

Российские поисковики «Яндекса» и VK (бывший Mail.ru) начали предупреждать, что сервисы Google принадлежат нарушителю российского законодательства. Этого требовал Роскомнадзор.

Booking.com заплатил штраф в 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В прошлом году ФАС выявила, что компания навязывала российским отелям невыгодные условия договоров.

В Беларуси редактора «Википедии» Павла Перникова приговорили к двум годам колонии за правки в статьях. Его признали виновным в дискредитации государства из‑за редактирования материалов о массовых протестах и цензуре.

Верховный суд Беларуси признал телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta террористическими. За «любое участие» в их деятельности пригрозили уголовной ответственностью.

МИД Финляндии вернет России предметы искусства, которые застряли на таможне из‑за санкций ЕС. В их числе картины из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи, а также музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск» и «Гатчина».

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