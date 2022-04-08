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Продажи электронных книг о Гарри Поттере выросли на «ЛитРес» в 48 раз за два дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:19

Продажи электронных книг о Гарри Поттере на портале «ЛитРес» выросли в 48 раз после того, как правообладатель решил приостановить их распространение. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сразу восемь произведений из серии попали в топ-10 по выручке за последние два дня. Первое место среди электронных и аудиокниг собрала полная коллекция книг о Гарри Поттере.

«Книги на русском языке о мальчике-волшебнике с 6 по 7 апреля покупали в 48 раз чаще по колтичеству экземпляров в сравнении с периодом с 4 по 5 апреля. Всего за два дня было продано более 5 тысяч экземпляров», — сообщили в «ЛитРес».

Читатели заплатили более 1,7 млн рублей за сочинения Джоан Роулинг — эти цифры не учитывают выручку за книги, написанные писательницей под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Увеличились продажи и англоязычных версий романов о Гарри Поттере, причем — в 61 раз. Пользователи сервиса приобрели свыше 550 экземпляров. Выручка за английские версии книг составила за два дня более 260 тыс. рублей.

Рост интереса к произведениям Джоан Роулинг наблюдается после того, как правообладатель решил снять их с продажи. Книги станут недоступны на «ЛитРес» и MyBook c 9 апреля.

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