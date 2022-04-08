Роспотребнадзор изымет продукцию Kinder из‑за найденной в ней сальмонеллы

Роспотребнадзор получил по международные системам информацию о том, что в оборот могла попасть продукция Kinder с бактерией сальмонелла, которая может вызвать сальмонеллез и другие кишечные инфекции. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Роспотребнадзор привел список сладостей, в которых была выявлена бактерия: Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, schokobons, Mix cross cat kinder, Happy snack.

В пресс-службе регулятора добавили, что принимают по выявлению и изъятию из продажи этой продукции.

6 апреля итальянская компания Ferrero, владелец бренда Kinder, отозвала несколько партий продукции в Испании. Европейское агентство здравоохранения начало расследование после сообщений о десятках случаев заражения сальмонеллезом после поедания сладостей минимум в девяти странах.