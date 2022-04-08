Фестиваль Signal открывает арт-колл. Подать заявку можно до 29 мая

Signal Festival в партнерстве с арт-парком «Никола-Ленивец» открывает прием заявок на участие в художественной программе фестиваля. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Проекты будут отбирать в трех категориях: Over the Horizon, Portal и Pavilion. Победитель в каждой номинации получит грант до 1 млн рублей на реализацию задумки.

В рамках Over the Horizon предлагается придумать площадку для наблюдения за горизонтом и размышлений о будущем. Portal — проект входной группы, которая станет символом перехода из внешнего мира в фестивальное пространство свободы и равенства. Для создания павильона спокойствия и умиротворенности, где гости смогут укрыться от дождя и внешней суеты, есть категория Pavilion.

Подать заявку можно до 29 мая, прикрепив презентацию с описанием проекта, визуализацией идеи, эскизом, технической документацией и сметой. 22 апреля на онлайн-семинаре организаторы пояснят технические требования к проектам и ответят на вопросы. 17 июня будет опубликован шорт-лист, в который попадет по пять работ в каждой номинации, 20 июня организаторы объявят победителей.

Курирует программу и формирует жюри в этом году команда арт-парка «Никола-Ленивец». Председателем жюри стал управляющий партнер арт-парка Иван Полисский. Также победителей будут выбирать архитектор, основатель Signal Festival Сергей Фадеев, управляющий партнер «Никола-Ленивца», продюсер фестиваля «Архстояние» Юлия Бычкова, основатель студии Sila Sveta Александр Ус и руководитель направления Urban + Art Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Сабина Чагина.

«Горизонт, как и наше представление о будущем, невозможен без смотрящего вперед и открывающегося перед ним пространства — в закрытых местах нет горизонта. Расстояние между живым человеком и линией, где сходятся небо и земля, бесконечно, а все, что вы видите на горизонте, — лишь верхушка айсберга. Большая часть находится по другую сторону горизонта, и ее-то как раз увидеть нельзя. Остается только мечтать», — сказал Иван Полисский.

Signal проводит арт-колл с момента основания фестиваля в 2017 году. В прошлом году гранты до 500 тыс. рублей на реализацию проектов получили победители в четырех категориях — Nature Lifecycle, Connect, Pathway и Hideout.