С начала 2022 года из России в Таджикистан вернулись более 60 337 мигрантов, а в Узбекистан — более 133 тыс. человек. По Казахстану и Киргизии данных пока нет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Азия-Плюс».

Агентство внешней трудовой миграции провело опрос среди мигрантов, чтобы выяснить причины отъезда, и поделилось результатами с изданием. 40% узбекских мигрантов заявили о желании вернуться в свою страну из‑за безработицы и нестабильности обменного курса.

Количество вернувшихся из России таджикских граждан в 2,6 раза больше, чем в прошлом году за тот же период. В Россию же отправились 106 132 трудовых мигранта из Таджикистана, заявил источник в местном Министерстве труда, миграции и занятости населения.

За последние три месяца из России в Таджикистан вернулись 51 846 мужчин (это в 2,8 раза больше, чем в 2021 году) и 8491 женщина (на 77% больше).

«Коммерсант» отмечает, что отток мигрантов из России происходит на фоне российской «спецоперации» на Украине и ухода зарубежных компаний из‑за западных санкций, в результате чего люди потеряли работу.