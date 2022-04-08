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Dr. Oetker полностью уходит с российского рынка

Виктория Шанина
Сегодня в 15:46

Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker покинет российский рынок. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой заявление компании.

Отмечается, что компания продаст свой завод в Белгороде, который после начала «военной спецоперации» России на Украине производит только основные продукты питания, такие как дрожжи и разрыхлитель. Он перейдет российскому руководству мануфактуры. Все акции компании также будут проданы российским членам совета директоров.

Вместе с тем в заявлении говорится, что еще в конце февраля Dr. Oetker прекратил весь экспорт в Россию и инвестиции в российское подразделение компании. В частности, в страну больше не доставлялась замороженная пицца. Однако эта информация не была озвучена публично.

Компания работала в России с 1993 года. В арсенале Dr. Oetker — ингредиенты и смеси для выпечки, десерты, средства для консервирования, замороженная пицца. С конца 2006 года вся бакалейная продукция для российских покупателей начала производиться в Белгороде.

По подсчетам аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка компании в России составила 2,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 313,4 млн.

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