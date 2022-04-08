Twitter заблокировал аккаунт Russia Today из‑за поста о «пленном военном ВСУ»

Twitter заблокировал аккаунт Russia Today. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала.
«Соцсети не понравился пост о пленном военном ВСУ, который рассказал, как его бросило командование», — говорится в сообщении RT.
Скриншот уведомления с указанием поста, из‑за которого последовала блокировка
RT собирается обжаловать это решение.
Ранее Великобритания ввела санкции против «России сегодня» и RT, Евросоюз запретил вещание RT и Sputnik, а Канада — RT и RT France. Госдума в ответ разработала законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.