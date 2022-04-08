Поисковики «Яндекса» и VK начали маркировать Google как нарушителя российских законов

Российские поисковики «Яндекса» и VK (бывший Mail.ru) начали маркировать сервисы Google как нарушителя российского законодательства. Этого требовал Роскомнадзор.

В «Яндексе» пояснили РБК, что РКН направил уведомление с требованием «показывать такую плашку», ссылаясь на «закон о приземлении». Накануне регулятор запретил рекламировать Google и его сервисы в России, а также обязал оставлять пометку о нарушителе.

По этому закону зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть офисы в России, зарегистрировать личные кабинеты на сайте РКН и разместить формы обратной связи для российских пользователей и организаций на своих платформах.