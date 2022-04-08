перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Dr. Oetker полностью уходит с российского рынка 15:46
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Twitter заблокировал аккаунт Russia Today из‑за поста о «пленном военном ВСУ» 15:32
МИД Финляндии разрешил вернуть России предметы искусства, задержанные на таможне 15:13
В российский прокат выходит аниме Мамору Хосоды «Красавица и дракон» 14:47
Поисковики «Яндекса» и VK начали маркировать Google как нарушителя российских законов 14:43
Yung Lean и FKA Twigs представили совместный трек и клип. С семплом из «На заре» 14:25
ЕС ввел персональные санкции против 217 людей и 18 организаций 13:50
Из соцсетей Моргенштерна
Моршенштерн спел о расставании с супругой в новом треке «Селяви» 13:14
ЦБ снизит ключевую ставку до 17% годовых 11:56
Полина Гагарина выпустила новую песню «Навсегда» 11:41
«СберЗвук» добавил музыкальную совместимость и возможность подписываться на другие профили 11:37
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
В России выявили 14 311 новых случаев коронавируса 11:20
«Казускома» выпустила клип «Ты не слышишь» 10:42
США вывели из‑под санкций продажу ПО и интернет-оборудования в Россию 10:01
КНДР возобновила работы по восстановлению ядерного полигона 9:53
Назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот 9:13
Kostas Limitsios/Flickr
Booking.com заплатил штраф в 1,3 млрд рублей за навязывание невыгодных условий российским отелям 8:57
США ввели санкции против «Алросы» и «дочек» Объединенной судостроительной корпорации 8:40
В Битцевском лесу появятся новые экомаршруты 8:17
Ответственность за нападение на Муратова взяли на себя авторы телеграм-канала «Союз Z десантников» 3:16
Отключить рекламу

Поисковики «Яндекса» и VK начали маркировать Google как нарушителя российских законов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:43

Российские поисковики «Яндекса» и VK (бывший Mail.ru) начали маркировать сервисы Google как нарушителя российского законодательства. Этого требовал Роскомнадзор.

В «Яндексе» пояснили РБК, что РКН направил уведомление с требованием «показывать такую плашку», ссылаясь на «закон о приземлении». Накануне регулятор запретил рекламировать Google и его сервисы в России, а также обязал оставлять пометку о нарушителе.

По этому закону зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть офисы в России, зарегистрировать личные кабинеты на сайте РКН и разместить формы обратной связи для российских пользователей и организаций на своих платформах.

Поиск «Яндекса»

1 из 2

Поиск «Яндекса»

2 из 2
«Поиск Mail.ru»

vc.ru отмечает, что в «Яндексе» появляется маркировка на «Google Документах», хотя в уведомлении РКН этого сервисе нет. Плашка должна появляться на поиске Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
премьеры
Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена
Константин Хабенский в роли легендарного барона
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Яндекс
Google
Mail.ru Group
Роскомнадзор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить