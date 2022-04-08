«СберЗвук» добавил музыкальную совместимость и возможность подписываться на другие профили

Теперь пользователи «СберЗвука» могут узнать, как их музыкальные вкусы сочетаются с предпочтениями других слушателей. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Процент совместимости отображается внутри профиля. Если нажать на этот процент, «СберЗвук» покажет общие треки во вкладке «Вместе слушаете», а незнакомые вам композиции, которые слушает человек с похожими вкусами, ищите во вкладке «Может понравиться».
Прогноз музыкальной совместимости основан на анализе истории прослушивания, а также лайках и дизлайках.
Новая опция также позволяет подписаться на профиль с интересующей музыкой или стать лидером мнений — делиться своей музыкальной экспертизой, плейлистами и треками с аудиторией.
Чтобы поделиться ссылкой на свой профиль с друзьями, нужно нажать на значок аватарки пользователя в приложении, а затем на стрелочку «поделиться» рядом с ней. Далее выбрать удобный способ передачи ссылки: разместить ее в соцсетях или передать лично через мессенджеры.
Ранее «СберЗвук» рассказал, как перенести музыку и плейлисты из других музыкальных сервисов.