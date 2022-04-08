«СберЗвук» добавил музыкальную совместимость и возможность подписываться на другие профили

Теперь пользователи «СберЗвука» могут узнать, как их музыкальные вкусы сочетаются с предпочтениями других слушателей. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Процент совместимости отображается внутри профиля. Если нажать на этот процент, «СберЗвук» покажет общие треки во вкладке «Вместе слушаете», а незнакомые вам композиции, которые слушает человек с похожими вкусами, ищите во вкладке «Может понравиться».

Прогноз музыкальной совместимости основан на анализе истории прослушивания, а также лайках и дизлайках.