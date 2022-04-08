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«Казускома» выпустила клип «Ты не слышишь»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:42

Российская рок-группа «Казускома» выпустила новый трек «Ты не слышишь» и показала клип на него.

В ролике вокалист группы сменяет женское платье на смирительную рубашку, а в конце падает в огненную яму.

Весной музыканты отправятся в российский тур «Во имя добра и любви». С 14 марта по 21 мая они посетят Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Москву, Самару, Екатеринбург, Казань и Петербург. Расписание можно посмотреть здесь.

Последний на данный момент альбом «Казускомы» «Психодел» вышел 4 декабря 2020 года. Группа описывала его как «совмещение абсурда с реальным миром». Клип на заглавную песню пластинки можно посмотреть здесь.

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