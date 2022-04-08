США вывели из‑под санкций продажу ПО и интернет-оборудования в Россию

Минфин США вывел из‑под санкций экспорт в Россию ряда услуг и товаров, связанных с высокими технологиями. Генеральная лицензия министерства опубликована на его сайте.

Из Америки в Россию теперь можно продавать, реэкспортировать или поставлять: интернет- и телекоммуникационное оборудование, а также программное обеспечение, связанное с обменом информации через сеть. К нему относятся, к примеру, мессенджеры, программы для видеоконференций, чатов, сервисы электронной почты, социальные сети и веб-хостинги, услуги по регистрации доменных имен.

Ранее американский Минфин расширил санкционный список против России. В него попали восемь физлиц и 29 организаций. В том числе алмазодобывающая компания «Алроса» и «дочки» «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) — конструкторские бюро «Алмаз», «Рубин», Балтийский завод, АО Невское ПКБ и АО «Адмиралтейские верфи». Среди физлиц в списке восемь членов совета директоров ОСК, включая председателя совета директоров Георгия Полтавченко и генерального директора Алексея Рахманова.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции» на Украине Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций. На тот момент в отношении страны ввели более 5500 ограничений, что больше, чем у Ирана (3600), Сирии (2600) и Северной Кореи (2100). К 7 апреля количество санкций против России достигло 8163. Большую часть из них ввели Великобритания (887), Швейцария (868) и США (801).