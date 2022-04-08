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Назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот

Виктория Шанина
Сегодня в 9:13

Российская назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Как пояснил Гинцбург, назальная вакцина — этот тот же «Спутник V». У препаратов одинаковый состав, просто вводятся они по-разному.

«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам», — заявил Александр Гинцбург.

По информации Daily Storm, назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения. На данные момент прорабатываются вопросы их производства и поставок, отмечает издание.

1 апреля Минздрав сообщил о регистрации первой в мире назальной формы вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») от коронавируса. Препарат состоит из двух доз и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

О том, что производитель «Спутника V» разработал вакцину от коронавируса в виде спрея для носа, впервые стало известно в конце октября 2021 года. Сообщалось, что назальный вариант переносится гораздо мягче обычной прививки и не уступает ей в эффективности.

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