перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
США вывели из‑под санкций продажу ПО и интернет-оборудования в Россию 10:01
КНДР возобновила работы по восстановлению ядерного полигона 9:53
Назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот 9:13
Kostas Limitsios/Flickr
Booking.com заплатил штраф в 1,3 млрд рублей за навязывание невыгодных условий российским отелям 8:57
США ввели санкции против «Алросы» и «дочек» Объединенной судостроительной корпорации 8:40
В Битцевском лесу появятся новые экомаршруты 8:17
Ответственность за нападение на Муратова взяли на себя авторы телеграм-канала «Союз Z десантников» 3:16
Суд в Петербурге разрешил блогеру Юрию Хованскому пользоваться интернетом и выходить из дома 2:13
IndieWire/YouTube
Режиссер Кэри Фугунага приехал на Украину, чтобы работать волонтером и помогать местным жителям 1:27
Страны ЕС согласовали новый пакет санкций. Он предполагает эмбарго на импорт российского угля Вчера в 23:55
Главреда «Новой газеты» облили краской с ацетоном двое мужчин. Полиция выясняет их личности Вчера в 22:51
В Беларуси редактора «Википедии» приговорили к двум годам колонии за правки в статьях о протестах Вчера в 22:36
В центре Тель-Авива произошла стрельба. Минимум двое погибли Вчера в 22:36
Rammstein Official/YouTube
Rammstein выпустили новый клип «Zick Zack» Вчера в 22:23
Парламент Молдовы ввел штрафы за демонстрацию символов Z и V, а также георгиевской ленты Вчера в 21:34
Около 5000 мирных жителей погибли в Мариуполе, заявил назначенный главой ДНР мэр города Вчера в 20:53
Россию исключили из СПЧ при ООН, Роскомнадзор заблокировал Wonderzine и другие новости дня
Вчера в 20:14 дайджест
Epic Games и LEGO создадут метавселенную для детей Вчера в 19:14
Ludovic Courtès/Wikimedia Commons
Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека Вчера в 19:11
В Латвии запретили выдавать ВНЖ россиянам и белорусам до 30 июня 2023 года Вчера в 18:38
Отключить рекламу

США ввели санкции против «Алросы» и «дочек» Объединенной судостроительной корпорации

Виктория Шанина
Сегодня в 8:40

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило санкционные списки против России. В них добавилось восемь физлиц и 29 организаций, сообщается в пресс-релизе OFAC.

В числе компаний, попавших под ограничения, оказалось 28 дочерних компаний АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) — это конструкторские бюро «Алмаз», «Рубин», Балтийский завод, АО Невское ПКБ и АО «Адмиралтейские верфи». Также в списке — алмазодобывающая компания «Алроса».

Кроме того, в санкционный список попали восемь членов совета директоров ОСК. Среди них — председатель совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко и ее генеральный директор Алексей Рахманов.

Все физические и юридические лица попали под блокирующие санкции Минфина США. Их собственность на территории Штатов блокируется, а американцам запрещаются все операции с ними.

В прошлый раз США расширили санкционные списки 6 апреля. Ограничения коснулись крупных российских банков («Сбер„и Альфа-банк), а также ‚взрослых детей‘ президента Владимира Путина.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
премьеры
Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена
Константин Хабенский в роли легендарного барона
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Объединенная судостроительная корпорация
Алроса
Казначейство США
Балтийский завод
Невское ПКБ
Адмиралтейские верфи
Сбербанк России
Альфа-банк
Люди
Георгий Полтавченко
Алексей Рахманов
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить