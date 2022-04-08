США ввели санкции против «Алросы» и «дочек» Объединенной судостроительной корпорации

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило санкционные списки против России. В них добавилось восемь физлиц и 29 организаций, сообщается в пресс-релизе OFAC.

В числе компаний, попавших под ограничения, оказалось 28 дочерних компаний АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) — это конструкторские бюро «Алмаз», «Рубин», Балтийский завод, АО Невское ПКБ и АО «Адмиралтейские верфи». Также в списке — алмазодобывающая компания «Алроса».

Кроме того, в санкционный список попали восемь членов совета директоров ОСК. Среди них — председатель совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко и ее генеральный директор Алексей Рахманов.

Все физические и юридические лица попали под блокирующие санкции Минфина США. Их собственность на территории Штатов блокируется, а американцам запрещаются все операции с ними.

В прошлый раз США расширили санкционные списки 6 апреля. Ограничения коснулись крупных российских банков («Сбер„и Альфа-банк), а также ‚взрослых детей‘ президента Владимира Путина.