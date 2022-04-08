Суд в Петербурге разрешил блогеру Юрию Хованскому пользоваться интернетом и выходить из дома

Куйбышевский районный суд Петербурга разрешил блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма, пользоваться интернетом и выходить из дома по вечерам. О смягчении мер пресечения сообщила «Медиазона»*.

Адвокат Александр Передрук сообщил изданию, что судебное заседание о мере пресечения прошло 6 апреля. На нем Хованскому продлили запрет определенных действий, но сняли ряд ограничений.

Теперь Хованский сможет выходить из дома в промежутке с 18:00 до 10:00. В конце декабря этот же суд согласился разрешить блогеру звонить родителям в Пензенскую область и связываться с адвокатами.

С июня до конца декабря 2021 года Хованский находился в СИЗО. После освобождения из изолятора ему запрещено приближаться к месту преступления, выходить на улицу в вечернее и ночное время, ходить на культурно-массовые мероприятия, общаться со СМИ и свидетелями, и пользоваться средствами связи.

Юрия Хованского задержали 9 июня в его петербургской квартире. Его обвинили в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «„Норд-Ост“ — это было ******* [офигенно], сколько русских детей убили». Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Хованский утверждает, что исполнил эту песню в 2012 году на стриме Андрея Нифедова. По словам знакомого Хованского, блогера Дмитрия Ларина, «на стриме было 30 человек, и те какие‑то фашисты». Он говорит, что Хованский спел эту песню, «чтобы потроллить их».

Части 2 статьи 205.2 УК, по которой судят блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивает, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Как утверждает Ларин, данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Сам Нифедов, по данным Baza, по меньшей мере четыре раза менял показания. Причем на втором допросе он заявил, что Хованский исполнил песню в 2013-м, однако в последний раз он окончательно отказался от этой версии, сказав, что композиция прозвучала на конференции в скайпе в августе 2018 года.

В СМИ появилась информация, что двое из троих свидетелей по делу раньше могли работать оперативниками МВД.

21 декабря Хованский пожаловался ЕСПЧ на незаконность его помещения под стражу, на длительность ареста, неоформленное задержание в СК в ночь с 8 на 9 июня (после обыска и до оформления соответствующего протокола), а также на то, что его жалобы на законность нахождения в СИЗО не рассматривались безотлагательно, как того требует пункт 4 статьи 5 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод». 26 декабря следствие попросило заменить Юрию Хованскому арест на запрет определенных действий.