Режиссер Кэри Фугунага приехал на Украину, чтобы работать волонтером и помогать местным жителям

Режиссер Кэри Фугунага, снявший фильмы «Не время умирать» и «Безродные звери», а также работавший над сериалами «Маньяк» и «Настоящий детектив», приехал на Украину и работает там волонтером. Об этом сообщил Slash Film. Фукунага решил присоединиться к благотворительной организации World Central Kitchen, предоставляющей гуманитарную помощь нуждающимся людям. Судя по социальным сетям кинематографиста, он приехал во Львов в конце марта. Оттуда он опубликовал первые фотографии в инстаграме*. В описаниях к ним режиссер рассказал о волонтерах, а также людях, живущих в приютах. Среди них оказалась женщина по имени Валентина из Мелитополя, отказавшаяся покидать Украину и эвакуироваться за рубеж.

© Фото из соцсетей Кэри Фукунага

По словам Фукунаги, Валентина приехала в западную Украину, чтобы отметить 35-летнюю годовщину своего брака. «Ее дети подарили ей и ее мужу путешествие к Карпатским горам, которые она давно мечтала посетить», — пояснил режиссер. Супруги провели выходные в горах, а затем узнали, что в стране началась «специальная военная операция». Дети и внуки Валентины уехали из страны, но мужчины семьи этого сделать не могли, поэтому Валентина осталась с ними. «Она осталась с ними во Львове, „потому что кто еще о них позаботится“. „Они беспомощны, они мужчины“, — улыбается она», — процитировал женщину Фукунага.

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Режиссер также рассказал о встречах в приютах с уроженцами Крыма, Киева и Горловки, а затем отправился в Бучу. Он поделился, что продовольствием местных жителей обеспечивает в том числе испано-американский шеф-повар Хосе Андрес. По словам Фукунаги, за гуманитарной помощью в городе пришли «в основном пожилые, больные и голодные» люди. Кинематографист отметил, что поначалу они не доверяли волонтерам, а затем плакали, целовали благотворителей и разговаривали со всеми, кто был готов их слушать.

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