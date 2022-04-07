Страны ЕС согласовали новый пакет санкций. Он предполагает эмбарго на импорт российского угля

Страны Евросоюза согласовали пятый пакет санкций в отношении России, связанных с «военной операцией» на территории Украины. Среди новых мер в числе прочих — запрет на импорт российского угля. Об этом сообщил Associated Press.

Агентство отметило, что эмбарго на импорт угля станет первыми санкциями ЕС, направленными против российской энергетической отрасли. Запрет обойдется России примерно в 4 млрд евро в год, добавили в AP.

По информации агентства, европейские страны также уже начали работу над дополнительными санкциями, которые затронут и нефтяную отрасль РФ. Bloomberg утверждает, что ряд стран настаивали на ограничении импорта российской нефти уже сейчас. Против этого шага выступили Германия и Венгрия, отметили источники.

Кроме того, Польша и некоторые другие страны выступают за полный запрет на продажу вооружения и военных технологий в Россию. В данный момент в списке запрещенных для продажи орудий существуют исключения.