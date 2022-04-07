перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Страны ЕС согласовали новый пакет санкций. Он предполагает эмбарго на импорт российского угля Вчера в 23:55
Главреда «Новой газеты» облили краской с ацетоном двое мужчин. Полиция выясняет их личности Вчера в 22:51
В центре Тель-Авива произошла стрельба. Минимум двое погибли Вчера в 22:36
В Беларуси редактора «Википедии» приговорили к двум годам колонии за правки в статьях о протестах Вчера в 22:36
Rammstein Official/YouTube
Rammstein выпустили новый клип «Zick Zack» Вчера в 22:23
Парламент Молдовы ввел штрафы за демонстрацию символов Z и V, а также георгиевской ленты Вчера в 21:34
Около 5000 мирных жителей погибли в Мариуполе, заявил назначенный главой ДНР мэр города Вчера в 20:53
Россию исключили из СПЧ при ООН, Роскомнадзор заблокировал Wonderzine и другие новости дня
Вчера в 20:14 дайджест
Дмитрий Песков заявил, что Россия понесла значительные потери в ходе «спецоперации» Вчера в 20:01
Epic Games и LEGO создадут метавселенную для детей Вчера в 19:14
Ludovic Courtès/Wikimedia Commons
Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека Вчера в 19:11
В Латвии запретили выдавать ВНЖ россиянам и белорусам до 30 июня 2023 года Вчера в 18:38
Bloomberg: Россию ждет двукратный рост безработицы в этом году Вчера в 18:34
«Все время мы ищем знаки»: группа IOWA выпустила новый трек и показала клип на него Вчера в 18:01
РКН заблокировал сайт Wonderzine Вчера в 17:49
Звуковые инсталляции и концерты: в «ГЭС-2» стартует проект «Настройки» Вчера в 17:35
Pixabay
Европарламент призвал немедленно запретить импорт нефти, газа, угля и ядерного топлива из России Вчера в 16:55
К лету в России появится отечественный аналог App Store и Google Play Вчера в 16:23
Мишустин анонсировал индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ Вчера в 15:57
Роскомнадзор будет маркировать шесть сервисов Google Вчера в 15:46
Отключить рекламу

Страны ЕС согласовали новый пакет санкций. Он предполагает эмбарго на импорт российского угля

Юлия Онодэра
Вчера в 23:55

Страны Евросоюза согласовали пятый пакет санкций в отношении России, связанных с «военной операцией» на территории Украины. Среди новых мер в числе прочих — запрет на импорт российского угля. Об этом сообщил Associated Press.

Агентство отметило, что эмбарго на импорт угля станет первыми санкциями ЕС, направленными против российской энергетической отрасли. Запрет обойдется России примерно в 4 млрд евро в год, добавили в AP.

По информации агентства, европейские страны также уже начали работу над дополнительными санкциями, которые затронут и нефтяную отрасль РФ. Bloomberg утверждает, что ряд стран настаивали на ограничении импорта российской нефти уже сейчас. Против этого шага выступили Германия и Венгрия, отметили источники.

Кроме того, Польша и некоторые другие страны выступают за полный запрет на продажу вооружения и военных технологий в Россию. В данный момент в списке запрещенных для продажи орудий существуют исключения.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить