Rammstein выпустили новый клип «Zick Zack»

Rammstein представили клип на новую песню «Zick Zack». Это второй сингл с грядущего альбома «Zeit», который выйдет в конце апреля.

В видео вокалист Rammstein предстает в роли шоумена, который чересчур увлекся пластической хирургией. В одной из сцен он пытается удержать при помощи скотча свое потекшее, наполненное силиконом лицо. В самом клипе много блеска, гламура, танцоров и атмосферы Лос-Анджелеса конца 80-х.