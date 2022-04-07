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Rammstein выпустили новый клип «Zick Zack»

Семён Гудошников
Сегодня в 22:23

Rammstein представили клип на новую песню «Zick Zack». Это второй сингл с грядущего альбома «Zeit», который выйдет в конце апреля.

В видео вокалист Rammstein предстает в роли шоумена, который чересчур увлекся пластической хирургией. В одной из сцен он пытается удержать при помощи скотча свое потекшее, наполненное силиконом лицо. В самом клипе много блеска, гламура, танцоров и атмосферы Лос-Анджелеса конца 80-х.

Первый сингл с будущего альбома, одноименный названию самой пластинки, вышел 10 марта. Лонгплей «Zeit» появится на стримингах 29 апреля — через три года после предыдущего, безымянного студийника.

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