В центре Тель-Авива произошла стрельба. Минимум двое погибли

На улице Дизенгоф в центре Тель-Авива произошла стрельба. Как минимум шесть человек получили серьезные ранения. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания КАН.

По словам представителя полиции Эли Леви, стрельбу открыли два террориста. Правоохранители ведут их поиск.

Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом и критическом состоянии.

Власти города призывают жителей близлежащих районов не выходить на улицу, запереться и не приближаться к окнам.