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В центре Тель-Авива произошла стрельба. Минимум двое погибли

Семён Гудошников
Сегодня в 21:51
Обновлено сегодня в 22:36:

В результате стрельбы в Тель-Авиве ранены минимум 12 человек, двое из них погибли, сообщает КАН. Полицейские продолжают искать одного из террористов. Есть подозрение, что он укрылся в здании с заложниками.

На улице Дизенгоф в центре Тель-Авива произошла стрельба. Как минимум шесть человек получили серьезные ранения. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания КАН.

По словам представителя полиции Эли Леви, стрельбу открыли два террориста. Правоохранители ведут их поиск.

Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом и критическом состоянии.

Власти города призывают жителей близлежащих районов не выходить на улицу, запереться и не приближаться к окнам.

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