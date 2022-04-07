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Epic Games и Lego создадут метавселенную для детей

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:14

Компания Lego и студия Epic Games, выпустившая игры Gears of War и Fortnite, создадут пространство для детей в метавселенной. В нем дети смогут создавать собственный контент. Об этом сообщил VentureBeat.

Метавселенная по задумке разработчиков должна позволить детям развивать творческие навыки, придумывать собственные проекты совместно со сверстниками, общаться и играть в цифровом пространстве.

«Мы считаем, что у детей есть огромный потенциал для развития творчества, умения сотрудничать и коммуницировать через цифровой опыт. Однако мы несем ответственность за то, чтобы сделать их (игры. — Прим. ред.) безопасными, вдохновляющими и полезными для всех», — сказал гендиректор Lego Нильс Кристиансен.

Он отметил, что его компания «на протяжении многих поколений» защищала права детей на безопасные физические игры. Теперь Lego стремится сделать то же самое для цифровых игр и сформировать «захватывающее будущее».

Компании договорились, что их сотрудничество будет основано на трех принципах: защите прав детей на игру, учитывающее их безопасность и благополучие, защите частной жизни детей и их интересов, а также расширении возможностей детей и взрослых с помощью инструментов, которые дают возможность контролировать цифровой опыт.

По словам основателя Epic Games Тима Суини, пространство для детей в метовселенной будет «веселым, увлекательным и предназначенным для детей и семей».

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