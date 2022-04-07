Звуковые инсталляции и концерты: в «ГЭС-2» стартует проект «Настройки»

С 8 апреля по 15 мая в Доме культуры «ГЭС-2» будет проходить музыкальный проект «Настройки». Он включает выставку звуковых инсталляций и серию концертов. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

Звуковые инсталляции были созданы для разных пространств Дома культуры «ГЭС-2» художниками и композиторами нескольких поколений: Эдуардом Артемьевым, Дмитрием Власиком, Олегом Гудачевым, Дарьей Звездиной, Вангелино Курентзисом и Владимиром Ранневым.

В концертную программу вошли сольное выступление пианиста Алексея Любимова, концерт вокального ансамбля Intrada, музыкальный перформанс композитора и певца Владислава Наставшева, бенефис ансамбля Questa Musica под управлением дирижера Филиппа Чижевского. Завершится программа концертом Московского ансамбля современной музыки «Все станет тишиной» с мировыми премьерами сочинений Антона Светличного и Бориса Филановского.

«Настройки» продолжают линию размышлений о связях архитектуры и звука, начатую в 2017 году «Геометрией настоящего». Проект был задуман еще во время карантина 2020 года, в дни, когда рушились связи и строились новые схемы общения, менялись правила, сбивались настройки и остро вставал вопрос о возможностях художественного производства в новых условиях.

Узнать подробную программу событий можно на сайте «ГЭС-2».