Лавров: Киев представил новый проект соглашения, предполагающий отход от важнейших договоренностей

Украина представила новый проект соглашения с Россией, который предполагает отход от важнейших договоренностей, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Если в предыдущем проекте, по его словам, было четко зафиксировано, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь, то в новом вместо этого предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля 2022 года.

«Кроме того, фигурирует идея о том, чтобы проблемы Крыма и Донбасса были вынесены на встречу президентов России и Украины. Причем президент В.А. Зеленский многократно заявлял о том, что такая встреча возможна исключительно после прекращения боевых действий. Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать новые предварительные условия. Этот замысел понятен. Он неприемлем», — считает Лавров.

Еще одно изменение касается военных учений на Украине с участием иностранцев, отмечает он. В документе, представленном в Стамбуле, сказано, что любые такие учения проводятся лишь с согласия всех стран-гарантов, включая Россию. В новом же речь идет о возможности проводить учения с согласия большинства таких государств без упоминания России, говорит глава МИДа.

«Подобная недоговороспособность стала хронической. Она характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже срыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, толкающими президента В.А. Зеленского на продолжение боевых действий», — заявляет Лавров.

Он добавляет, что, «несмотря на все провокации», Россия продолжит переговорный процесс, продвигая российский проект соглашения, в котором в полном объеме изложены все ключевые позиции и требования.