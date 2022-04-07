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В июне в Москве пройдет первый Moscow Jazz Festival

Виктория Шанина
Сегодня в 12:44

С 13 по 19 июня пройдет первый Moscow Jazz Festival. Лучшие джазовые коллективы выступят на столичных площадках и в парках, рассказали «Афише Daily» организаторы фестиваля.

Мероприятия пройдут в парке «Зарядье», парке «Музеон», на ВДНХ и Кузнецком Мосту. Все они свободны для посещения.

Участниками фестиваля станут 100 лучших музыкальных коллективов. Они будут отобраны по итогам Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов, который проводит Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при поддержке Фонда президентских грантов. Подать заявку можно на сайте конкурса до 11 апреля.

«В год столетия российского джаза мы будем проводить, пожалуй, один из самых масштабных джазовый проектов за всю историю отечественного джаза — Московский джазовый фестиваль. Впервые на протяжении 7 дней подряд на 6 городских площадках, 4 из которых свободные для посещения, выступят более 700 артистов. Специально для выступления на фестивале мы организуем приезд в столицу 100 лучших молодежных джазовых коллективов — победителей конкурса со всей России», — заявил Игорь Бутман.

Принять участие в конкурсе могут как студенческие, так и профессиональные камерные ансамбли и джаз-оркестры. Прослушивания пройдут в онлайн-формате. Участникам нужно записать видео с выступлением коллектива. Обязательное условие — два разных произведения в программе. Организаторы покроют расходы участников на проезд и проживание, а также выплатят гонорар за выступление.

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