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Х5 Group отменила ограничение на покупку социально значимых товаров в одни руки

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:38

Х5 Group приняла решение отменить большую часть ограничений на покупку социально значимых товаров в одни руки. Об этом сообщает ТАСС.

«Торговые сети, входящие в X5 Group, приняли решение отменить большинство ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса. В настоящий момент основные товары бакалейной группы в торговых сетях „Пятерочка“, „Перекресток“ и „Карусель“ продаются без ограничений», — сказано в заявлении компании.

В марте торговые сети, входящие в X5 Group, были вынуждены ввести ограничения на объем продаж из‑за резкого повышения потребительского спроса. Магазины устанавливали ограничения на отпуск в одни руки некоторых товаров, среди которых сахар первой цены, гречневая крупа, рис и другие позиции.

«В настоящий момент общие продажи гречневой крупы, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла в торговых сетях X5 ниже уровней конца февраля и начала марта, когда начал формироваться повышенный спрос», — отметили в компании.

По состоянию на 5 апреля спрос на гречку был втрое ниже пикового значения в марте, на сахар — меньше в четыре раза, на соль — в три с половиной раза, на подсолнечное масло — в 3,4 раза.

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