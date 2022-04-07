За последние сутки в России выявили 14 335 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 326 меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 1004. Следом по этому показателю идут Петербург, Свердловская область, Башкирия, а также Нижегородская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 955 120. За сутки умерли 287 человек, за весь период — 370 889. Выздоровели 35 304 пациента, за все время — 17 105 946. Число госпитализаций за сутки составило 2 612.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 495,4 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,9 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30 млн), Франция (26,3 млн), Германия (22,1 млн) и Великобритания (21,4 млн).