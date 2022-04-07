За последние сутки в России выявили 14 335 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 326 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 1004. Следом по этому показателю идут Петербург, Свердловская область, Башкирия, а также Нижегородская и Челябинская области.