Россиян и белорусов не допустят до Бостонского марафона

Бостонская легкоатлетическая ассоциация объявила, что гражданам России и Беларуси запретят участвовать в Бостонском марафоне 2022 года. Об этом сообщается в заявлении на сайте ассоциации.

Поучаствовать в соревнованиях не смогут только те участники, которые в данный момент проживают в России или Беларуси. Граждане этих стран, не проживающие в них постоянно, будут допущены до марафона — но они не смогут бегать под флагом ни одной из стран.

С учетом санкционных ограничений организация планирует возместить взносы спортсменам. Российский и белорусский флаги не будут признаваться на мероприятиях ассоциации «до дальнейшего уведомления».

«Как и многие во всем мире, мы в ужасе и возмущены тем, что мы видели и узнали из репортажей на Украине <…> Мы должны сделать все возможное, чтобы показать свою поддержку народу Украины», — заявил гендиректор ассоциации Том Грилк.