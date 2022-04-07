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В Британии неизвестные украли предназначенное для военного корабля топливо на 326 тыс. долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 9:08

В Великобритании неизвестные украли дизельное топливо, предназначенное для генераторов британского военного корабля HMS Bulwark. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники.

В течение нескольких недель злоумышленники сливали топливо в порту города Плимут. За это время им удалось украсть топлива на сумму более 326 тыс. долларов (около 27 млн рублей).

«Ошеломляющая кража произошла, когда цены на топливо выросли до рекордных уровней», — отмечает издание.

Bulwark — это десантный военный корабль. По словам собеседников The Sun, оно является жизненно важной частью обороны Великобритании.

«Тот факт, что он остался таким уязвимым и незащищенным, — просто издевательство», — заявил источник газеты.

Дизельное топливо питает судно, когда оно стоит на ремонте, поясняет The Sun. Украденное топливо должно было заправить генераторы, питающие корабль водоизмещением в 19,5 тысячи тонн, который может перевозить до 325 моряков и 405 военнослужащих.

Как заявляют источники, «военно-морской флот в ярости». Злоумышленники поставили руководителей министерства обороны в неловкое положение — они провели массовую кражу дизельного топлива на военно-морской базе строгого режима.

По информации издания, власти Великобритании начали срочное расследование по факту «серьезного нарушения безопасности».

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