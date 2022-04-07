Ковент-Гарден представит оперу о последних днях Курта Кобейна

Королевский театр Ковент-Гарден представит в октябре в Лондоне оперу, посвященную последним дням жизни рок-музыканта и фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна. Об этом сообщил The Guardian.

Постановка под названием «Last Days» («Последние дни») будет основана на одноименном фильме Гуса Ван Сента, вышедшем на экраны в 2005 году. Картина рассказывала о музыканте по имени Блейк, погружающемся в депрессию.

История Блейка вдохновлена жизнью Кобейна, который покончил с собой в 1994 году в возрасте 27 лет. Сценической адаптацией занялись режиссеры Мэтт Копсон и Анна Моррисси. Музыку на либретто Копсона написал штатный композитор Ковент-Гардена Оливер Лейт.

В театре заявили, что опера «погружает в муки, которые создали современный миф». По сюжету спектакля Блейк возвращается домой после реабилитационной клиники, «но его преследуют предметы, посетители и воспоминания, отвлекающие его от его истинной цели — саморазрушения».

По мнению Лейта, опера — это подходящий жанр, в котором можно рассказать «архетипическую историю» о человеке, разрушающем себя. Она, как считает композитор, позволит «повысить ставки» и взглянуть на повседневную жизнь музыканта через линзу грядущей трагедии.

«Мы знаем, что произойдет. И это работает как линза, через которую мы видим повседневную сомнамбулическую жизнь обостренной. К примеру, фраза курьеру „приходите в другой день“ наполняется трагедией», — пояснил Лейт.

Композитор добавил, что песни Кобейна были одними из первых, которые он научился играть на гитаре, будучи еще подростком. «Я обязан тем, как я сейчас создаю музыку, во многом тому звучанию гранжа», — сказал Лейт.

Автор оперы надеется, что она понравится не только поклонникам Nirvana, но и широкому кругу зрителей.