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Росстат: цены в России выросли за три месяца на 9,99%

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:24

Индекс потребительских цен в России за первые три месяца 2022 года вырос на 9,99%. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата.

Ведомство проследило за изменением средних цен и тарифов на 558 товаров и услуг в 282 городах страны. Среди взятых во внимание товаров — продукты питания, предметы гигиены и первой необходимости, лекарства, а также транспортные и иные услуги.

«Мониторинг осуществляется в торговых организациях разного формата — от супермаркетов и сетевых магазинов до специализированных магазинов, локальных торговых точек в форматах „магазин у дома“ или „торговый павильон“, а также на торговых рынках», — отмечает Росстат.

Более всего цены выросли на овощи — капусту (85%), лук (63%), морковь (53%), свекла (42%), помидоры (50%). Также серьезно подорожали сахар (53%), соль (18%), рис (16,85%), бананы (49%).

Из непродовольственных товаров сильнее значительный прирост цен показали прокладки (24%), подгузники (20%), стиральный порошок (20%) и мыло (17%). Медикаменты подорожали в среднем на 15-20%.

Годовая инфляция к 1 апреля, исходя из данных конца марта 2021 и 2022 годов, ускорилась примерно до 16,6%.

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