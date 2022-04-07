В Литве активисты вылили красную краску в пруд около посольства России

В Вильнюсе активисты вылили красную краску в пруд, находящийся рядом с посольством России в Литве. С помощью этой акции они выступили против российской «военной спецоперации» на Украине. Об этом сообщил телеграм-канал «Говорит Москва».
Перформанс под названием «Swimming Through», по информации источника, был согласован с местными властями. После того, как водоем приобрел красный цвет, по нему проплыла олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мелутите.
Поскольку активисты использовали безвредную для окружающей среды краску, во время акции спортсменка не пострадала. По словам Мелутите, акция призывает к активным действиям по поддержке украинского народа.
В акции, помимо пловчихи, приняли участие Берта Тимантаите, Неринга Рекасиуте, Рута Мелутите, Аурелия Урбонавичюите, Мидаугас Дриготас, Андриус Репсис, Каролис Пилипас Литкевичус.
«Это призыв не оставаться нейтральным перед лицом войны. Призыв принять активное участие в защите жизни, свободы и демократии украинского народа, который подвергается пыткам, изнасилованиям и убийствам», — заявили активисты.