В Литве активисты вылили красную краску в пруд около посольства России

В Вильнюсе активисты вылили красную краску в пруд, находящийся рядом с посольством России в Литве. С помощью этой акции они выступили против российской «военной спецоперации» на Украине. Об этом сообщил телеграм-канал «Говорит Москва».

Перформанс под названием «Swimming Through», по информации источника, был согласован с местными властями. После того, как водоем приобрел красный цвет, по нему проплыла олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мелутите.