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Парк развлечений «Остров мечты» подал в суд на H&M из‑за закрытия магазинов

Юлия Онодэра
Вчера в 23:48

Парк развлечений «Остров мечты» подал иск в Арбитражный суд Москвы на сеть магазинов H&M, которая ранее приостановила работу в России из‑за «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщил «Интерфакс».

Ответчиком по иску выступит ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» (российская структура Hennes & Mauritz). Иск был принят к производству 4 апреля. Предварительное судебное заседание состоится 27 апреля.

«Остров мечты» требует признать недействительным решение о приостановке работы магазина на территории парка. Есть ли у компании какие‑либо еще претензии к H&M, помимо временной приостановки деятельности, неизвестно.

Шведская компания Hennes & Mauritz объявила о паузе в своей деятельности в России в начале марта. Она была вызвана «трагическими событиями на Украине».

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