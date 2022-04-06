Умерла детская писательница Гайда Лагздынь

В Твери скончалась детская писательница и поэтесса Гайда Лагздынь. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение правительства Тверской области.

Лагздынь умерла на 92-м году жизни. Причины ее смерти не сообщаются. В ближайшее время в печать выйдет тираж последней книги писательницы.

Гайда Лагздынь родилась в Ленинграде в 1930 году и еще ребенком переехала в Калинин с семьей. Она окончила педагогический вуз и более тридцати лет работала школьным учителем химии и биологии.

В декабре 1966 года Лагздынь впервые опубликовала свои стихи, а девять лет спустя — и первую книгу. Всего в России были выпущены 125 поэтических и прозаических сочинений автора, общий тираж всех книг — 11 млн экземпляров.

Книги из серии «Времена года» стали дидактическими материалами для занятий с дошкольниками. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал Лагздынь «гордостью Верхневолжья».

«Гайда Рейнгольдовна обладала выдающимся даром художественного слова, умением увлекать детские сердца, открывать для юных читателей добрый и радостный мир своих книг», — сказал он.