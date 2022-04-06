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Рогозин: российский сегмент может отделиться от МКС, чтобы пролетать «кишащие страстями» регионы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:55

Роскосмос рассматривает идею отделения российского сегмента от Международной космической станции. Глава госкомпании Дмитрий Рогозин заявил, что это может пригодится для того, чтобы пролетать над «кишащими страстями» регионами.

Рогозин предложил два варианта отделения от МКС и развития пилотируемой космонавтики. Первый — это создание Российской орбитальной служебной станции, передает его слова ТАСС. Она будет двигаться под углом 97–98 градусов и полтора часа пролетать над Арктикой, но тогда экипаж на ней не сможет долго работать.

Второй вариант отделения, озвученный Рогозиным, — станция с отделением МЛМ (многоцелевого лабораторного модуля «Наука». — Прим. ред.) и узловым модулем «Причал». По словам главы Роскосмоса, угол 51,6 градуса открывает «интересный обзор»: Россию под таким наклонением видно немного («там 2,5% мы над ней пролетаем»), в отличие от «всего региона, кишащего и кипящего страстями — мы проходим прям над ними».

19 марта Рогозин говорил, что США собираются отключить Россию от спутниковой системы навигации GPS, и посоветовал россиянам не «напрягаться» по этому поводу, потому что у них останется отечественный ГЛОНАСС.

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