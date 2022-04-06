Александр Винокуров купил издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru

Инвестор Republic* и телеканала «Дождь»* Александр Винокуров купил управляющую компанию The Village, Wonderzine и Spletnik.ru. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, владелец юрлица ООО «Креатив медиа», которое управляет The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, изменился 28 марта. Ранее оно принадлежало бывшей жене Олега Дерипаски Полине Юмашевой.

Винокуров рассказал, что сделка с Юмашевой состоялась в начале февраля. Сумма сделки не разглашается. По данным «Коммерсанта», новый владелец планирует создать новое городское медиа, которое привлечет рекламодателей The Village.

После начала «военной операции» России на территории Украины Роскомнадзор заблокировал сайты «Медузы»*, The Village, «Радио Свобода»*, Русской службы Би-би-си и других медиа.

* «Дождь», Republic, «Медуза» и «Радио Свобода» признаны Минюстом РФ средствами массовой информации, выполняющими функцию иностранного агента.