Президент Федерации шахмат России подал апелляцию на решение ФИДЕ отстранить Сергея Карякина

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов подал апелляцию на решение комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить российского гроссмейстера Сергея Карякина от соревнований. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФШР.

«Апелляция подготовлена ведущими спортивными юристами с большим опытом», — говорится в сообщении Федерации.

В конце февраля Карякин написал открытое письмо на имя Владимира Путина, в котором поддержал «военную спецоперацию» на Украине. «Долгие 8 лет мы с надеждой ожидали спасения от бесчисленных обстрелов и потерь человеческих жизней, непрекращающегося геноцида со стороны пока еще действующего киевского режима», — сказано в письме.

21 марта за поддержку «спецоперации» комиссия ФИДЕ по этике дисквалифицировала Карякина от соревнований на полгода. В комиссии сочли, что высказывания шахматиста наносят ущерб репутации соревнований и организации, а также могут испортить его собственную репутацию.

Из‑за этого Сергей Карякин может пропустить турнир претендентов, куда он был отобран, после того как занял второе место на Кубке мира в 2021 году. Турнир пройдет в Мадриде с 17 июня по 7 июля.