В России в 40 раз увеличили штраф для зацеперов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении суммы штрафа за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте со 100 до 4000 рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Штраф в размере от 2000 до 4000 рублей грозит за высадку граждан на ходу поезда либо за проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах.

Законопроект был внесен вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым, его заместителем Анатолием Выборным и сенатором Ириной Руковишниковой.

«Проблема стоит очень остро, к сожалению, дети и подростки получают травмы. Смысл увеличения штрафов в том, чтобы, во-первых, сами правоохранители более пристально реагировали на факты нарушений, а штраф перекрывал как минимум судебные издержки, соответственно, родители после получения таких штрафов были бы внимательнее, разъясняли, почему так нельзя делать», — сказал Неверов.

По словам депутата Выборного, штраф в 100 рублей, который не менялся на протяжении двух десятилетий, уже никого не пугает, так как даже билет на электричку стоит дороже. «А значит, данная превентивная мера не работает», — уточнил он.