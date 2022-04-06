Верховный суд отменил приговор троим сотрудникам НКВД, осужденным по делу об убийстве Кирова

Верховный суд России отменил приговор троим сотрудникам НКВД, осужденным за халатность по делу об убийстве Сергея Кирова. За ними признали право на реабилитацию, передает ТАСС.

Обвинительные приговоры Мечиславу Бальцевичу, Андрею Мосевичу и Дионисию Янишевскому вынес ВС СССР 23 января 1935 года. Бальцевича приговорили к 10 годам лагерей, остальных — к двум годам.

Согласно материалам дела, трое работников НКВД отказались всерьез рассматривать заявление об угрозе жизни Кирову от гражданки Волковой и отправили ее в психиатрическую клинику. Представитель Генпрокуратуры в суде отметил, что сообщила об этом психически больная женщина, а осужденные за убийство члены организации «Ленинградский террористический центр» были позднее реабилитированы.

«В материалах дела отсутствуют объективные сведения о халатности в действиях сотрудников НКВД», — сказал прокурор. Он не уточнил причины, побудившие ведомство обратиться в суд по этому делу, а из‑за грифа «секретно» у дела невозможно узнать основания подачи.

1 декабря 1934 года бывший сотрудник ленинградского Института истории ВКП (б) Леонид Николаев застрелил Сергея Кирова. Тогда арестовали, а позже расстреляли по приговору ВС СССР 14 человек.