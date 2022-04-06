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В России выявили 14 661 новый случай коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:29

За последние сутки в России выявили 14 661 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 714 больше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 1072. Следом по этому показателю идут Петербург, Свердловская область, Башкирия, а также Нижегородская и Челябинская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 940 765. За сутки умер 291 человек, за весь период — 370 602. Выздоровели 35 306 пациентов, за все время — 17 070 642. Число госпитализаций за сутки составило 3713.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 494,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,9 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30 млн), Франция (26,2 млн), Германия (21,9 млн) и Великобритания (21,4 млн).

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