За последние сутки в России выявили 14 661 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 714 больше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 1072. Следом по этому показателю идут Петербург, Свердловская область, Башкирия, а также Нижегородская и Челябинская области.