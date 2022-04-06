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В США на Burger King подали в суд из‑за размера воппера в рекламе

Виктория Шанина
Сегодня в 11:24

В суд Южной Флориды, США, поступил коллективный федеральный иск на сеть ресторанов быстрого питания Burger King. Заявители обвиняют компанию в том, что их реклама вводит клиентов в заблуждение, пишет NBC News.

Иск от лица неназванных клиентов сети подал адвокат Энтони Руссо. В нем отмечается, что с 2017 года Burger King начал увеличивать размер своих вопперов в рекламе, при этом реальный размер бургеров не менялся. Раньше сеть «более справедливо» показывала свои продукты, отмечает Руссо.

Согласно заявлению, бургер в рекламе на 35% больше реального. Количество мяса в воппере, который подают в ресторанах, примерно в два раза меньше.

© NBC News

Также в иске упоминаются комментарии ряда ютьюб-блогеров, специализирующихся на обзоре продуктов питания, и пользователей Twitter, которые жаловались на свои заказы.

Энтони Руссо потребовал придать его иску статус коллективного. Истцы, в свою очередь, требуют денежную компенсацию и постановление суда о том, что Burger King обязан прекратить показывать рекламу, не соответствующую действительности.

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