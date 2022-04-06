Air India прекратила продажу билетов между Москвой и Дели

Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели. Об этом сообщает ТАСС.

«Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными», — сказано в заявлении российского диппредставительства.

В Air India заявили, что денежные средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы будут возвращены в полном объеме.

Авиакомпания летала в Москву дважды в неделю. По данным посольства России, в настоящее время вернуться из Индии в Россию можно через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие направления.