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Air India прекратила продажу билетов между Москвой и Дели

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:01

Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели. Об этом сообщает ТАСС.

«Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными», — сказано в заявлении российского диппредставительства.

В Air India заявили, что денежные средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы будут возвращены в полном объеме.

Авиакомпания летала в Москву дважды в неделю. По данным посольства России, в настоящее время вернуться из Индии в Россию можно через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие направления.

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