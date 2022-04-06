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Звезды «Криминального чтива» Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон вновь снимутся вместе

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:26

Звезды «Криминального чтива» Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон вновь снимутся вместе — на этот раз в черной комедии «Комната убийств». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм расскажет о наемном убийце, его боссе и арт-дилере — последних двоих и исполнят Джексон и Турман. Они окажутся вовлечены в схему отмывания денег, когда по случайности киллера примут за сенсационного авангардного художника.

Сценарий ленты написал Джонатан Джейкобсон, режиссером фильма выступит Николь Паон («Friendsgiving»). Продюсерами картины станут Джордан Йель Левин, Джодан Бекерман и Джон Киз из Yale Productions.

«Возможность снять „Комнату убийств“ — и без того невероятный сценарий — с Умой Турман и Сэмюэлем Л. Джексоном находится за пределами моих самых смелых мечтаний», — призналась Паон.

Также над комедийным триллером будут работать Анн Клементс из Idiot Savant Pictures, а также Дэниель Томас и Джейсон Вайнберг из Untitled Entertainment. Съемки начнутся весной 2022 года в Нью-Джерси и Нью-Йорке.

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