перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
HBO Max выпустит два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи 2:53
Минфин США ввел санкции против даркнет-площадки Hydra Market 1:55
Петербургский книжный магазин «Листва» сообщил о задержании сотрудников и изъятых книгах 0:57
В Чебоксарах запустили пилотный проект по регулярному исполнению гимна в школах 0:22
США, Великобритания и Австралия создадут совместно гиперзвуковое оружие Вчера в 23:01
Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons
Режиссера Сиона Соно обвинили в харассменте Вчера в 22:51
Минюст создал реестр физлиц-иноагентов. В него попали Евгений Киселев и Матвей Ганапольский* Вчера в 22:23
Джейсон Момоа снимется в сериале о колонизации Гавайев Вчера в 21:31
Google удалил из поисковой выдачи сайты российских госорганов Вчера в 20:51
«Яндекс» закроет сервис «Инвестиции» Вчера в 20:26
Netflix и Apple+ отказались снимать байопик об Уилле Смите после скандала на «Оскаре» Вчера в 20:10
Закрытие даркнет-рынка Hydra, Илон Маск в совете директоров Twitter и другие новости дня
Вчера в 20:09 дайджест
ФСИН попросила заменить срок Марии Алехиной с условного на реальный Вчера в 19:53
ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России Вчера в 19:00
Павел Дуров впервые вошел в топ-3 богатейших россиян по версии Forbes Вчера в 18:33
The Weeknd/YouTube
The Weeknd ограничил доступ к клипу «Out of Time» для россиян Вчера в 18:26
Госдума разработала законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ Вчера в 17:58
Норвежский медиахолдинг Amedia передаст российские активы главреду «Новой газеты» и уйдет с рынка Вчера в 17:51
Суд подтвердил законность решения о ликвидации «Мемориала»*. Оно вступило в силу Вчера в 17:28
Беларусь начнет платить рублями за российский газ Вчера в 17:10
Отключить рекламу

HBO Max выпустит два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:53

Стриминговый сервис HBO Max выпустит два спин-офф-сериала, основанных на кинофраншизе Гая Ричи «Шерлок Холмс». Об этом сообщил Variety.

Звезда фильмов 2009 и 2011 годов Роберт Дауни-младший выступит исполнительным продюсером проектов наряду со Сьюзан Дауни, Амандой Баррелл и Лионелем Уиграмом. Шоу разработает Warner Bros. Television.

Шоу расскажут о новых персонажах из вселенной Артура Конан Дойла. Впервые познакомиться с центральными героями сериалов можно будет в третьей части кинофраншизы — ее съемки еще не начались.

Предположительно, один проект будет посвящен Ирен Ватсон — дочери Холмса, которую он воспитывал вместе с доктором Ватсоном, а другой — темнокожему наемнику Бартоломью Кингу. Эту информацию Variety уже удалил из заметки.

Дауни впервые задумал создание спин-оффов «Шерлока Холмса» в 2020 году. Однако тогда актер не раскрыл никаких деталей о планируемых проектах. Какими они будут и когда состоится премьера шоу, неизвестно до сих пор.

По информации Deadline, судьба сериалов зависит от успеха «Шерлока Холмса 3». Выход фильма должен был состояться еще в декабре 2020 года, затем релиз был перенесен на декабрь 2021 года, но производство картины так и не началось.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Шерлок Холмс
Роберт Дауни-младший
Сьюзан Дауни
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить