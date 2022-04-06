HBO Max выпустит два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи

Стриминговый сервис HBO Max выпустит два спин-офф-сериала, основанных на кинофраншизе Гая Ричи «Шерлок Холмс». Об этом сообщил Variety.

Звезда фильмов 2009 и 2011 годов Роберт Дауни-младший выступит исполнительным продюсером проектов наряду со Сьюзан Дауни, Амандой Баррелл и Лионелем Уиграмом. Шоу разработает Warner Bros. Television.

Шоу расскажут о новых персонажах из вселенной Артура Конан Дойла. Впервые познакомиться с центральными героями сериалов можно будет в третьей части кинофраншизы — ее съемки еще не начались.

Предположительно, один проект будет посвящен Ирен Ватсон — дочери Холмса, которую он воспитывал вместе с доктором Ватсоном, а другой — темнокожему наемнику Бартоломью Кингу. Эту информацию Variety уже удалил из заметки.

Дауни впервые задумал создание спин-оффов «Шерлока Холмса» в 2020 году. Однако тогда актер не раскрыл никаких деталей о планируемых проектах. Какими они будут и когда состоится премьера шоу, неизвестно до сих пор.

По информации Deadline, судьба сериалов зависит от успеха «Шерлока Холмса 3». Выход фильма должен был состояться еще в декабре 2020 года, затем релиз был перенесен на декабрь 2021 года, но производство картины так и не началось.