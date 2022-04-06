В Чебоксарах запустили пилотный проект по регулярному исполнению гимна в школах

В Чебоксарах запустили пилотный проект «Родина у нас одна», подразумевающий внедрение в школах обязательного исполнения гимна России. Об этом cообщил «Коммерсант» со ссылкой на Минобр Чувашии.

Проект распространится на все чебоксарские школы — их в городе 61. Инициатива призвана способствовать «гражданско-патриотическому воспитанию» детей и формированию у них «активной гражданской и жизненной позиции».

Предполагается, что школьники будут исполнять гимн страны на протяжение всего обучения — с первого по одиннадцатый класс. В начальных классах исполнение гимна будет внедрено в уроки пения, в старших — в уроки ОБЖ и истории.

«Перед исполнением гимна школьникам педагоги подробно рассказывают об истории гимна, его значении, цвете и символике. Сами школьники и их родители восприняли пилотный проект весьма положительно и с энтузиазмом. Они считают, что это необходимо и со всех точек зрения правильно», — сказали в министерстве.

Ранее экс-министр культуры Владимир Мединский предложил перенять американский опыт патриотического воспитания и ввести в школах регулярное воспевание страны, государственного флага и иных символов. Минобр заявил, что готов обсудить инициативу.