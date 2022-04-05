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США, Великобритания и Австралия создадут совместно гиперзвуковое оружие

Юлия Онодэра
Вчера в 23:01

США, Великобритания и Австралия начнут разработку гиперзвукового оружия в рамках военного союза AUKUS. Об этом сообщили на сайтах Белого дома и британского правительства.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден также договорились углубить сотрудничество в области оборонных инноваций.

«Эти инициативы дополнят наши существующие усилия по углублению сотрудничества в области кибернетики, искусственного интеллекта, квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей», — сказали представители британской стороны.

Партнеры намерены ускорить создание гиперзвуковых систем и способов противодействия гиперзвуковому оружию. К этому власти стран подталкивают действия России на территории Украины.

Союз AUKUS образовался в сентябре 2021 года. Эксперты тогда предполагали, что он является средством противостояния Китаю. В марте США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты.

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