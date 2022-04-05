Режиссера Сиона Соно обвинили в харассменте

Японского режиссера Сиона Соно обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Variety.

Публичные обвинения выдвинули несколько актрис, которые предпочли остаться анонимными. Их рассказы были опубликованы таблоидом Shukan Josei PRIME. Согласно статье, 60-летний Соно хвастался своими историями о домогательствах.

В лонгриде также отмечается, что Сион Соно домогался девушек, которые участвовали в его актерских мастерских. Ближайший мастер-класс был отменен.

Позже Милла Араки, которая называет себя «бывшей актрисой» и «сексуальной жертвой в японской индустрии развлечений», опубликовала соответствующее обвинение против Соно в твиттере. Она рассказала, что предложила режиссеру сотрудничество с жертвами сексуального насилия и тот отказался.

Актер Юки Мацудзаки («Письма Клинта Иствуда», «Розовая пантера 2») в своем твиттере написал: «Теперь, когда Сион Соно выступает в качестве сексуального хищника, который охотится на молодых актрис, заманивая их ролями в своих фильмах, мне интересно, осудит ли какая‑либо из крупных японских киностудий и телевизионных сетей такие действия? Как насчет премии Японской академии?».

Мацудзаки написал, что японский актер Таку Сакагути также подтвердил информацию о харассменте и извинился за свою роль в предполагаемом насилии со стороны Соно 10-летней давности. Тогда, по словам Сакагути, он заманил «жертву» к режиссеру и оставил их наедине.

В своем официальном заявлении Сион Соно попросил прощения у всех, кому мог доставить неудобства всвязи с этой ситуации и пообещал вернуться с более полным комментарием, когда будут расследованы все факты.

Сион Соно наиболее известен по фильму «Разоблачение любви». В 2021 году вышла его крайняя картина — «Узники страны призраков» с Николасом Кейджем в главной роли.