перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
США, Великобритания и Австралия создадут совместно гиперзвуковое оружие Вчера в 23:01
Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons
Режиссера Сиона Соно обвинили в харассменте Вчера в 22:51
Минюст создал реестр физлиц-иноагентов. В него попали Евгений Киселев и Матвей Ганапольский* Вчера в 22:23
Джейсон Момоа снимется в сериале о колонизации Гавайев Вчера в 21:31
Google удалил из поисковой выдачи сайты российских госорганов Вчера в 20:51
«Яндекс» закроет сервис «Инвестиции» Вчера в 20:26
Netflix и Apple+ отказались снимать байопик об Уилле Смите после скандала на «Оскаре» Вчера в 20:10
Закрытие даркнет-рынка Hydra, Илон Маск в совете директоров Twitter и другие новости дня
Вчера в 20:09 дайджест
ФСИН попросила заменить срок Марии Алехиной с условного на реальный Вчера в 19:53
ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России Вчера в 19:00
Павел Дуров впервые вошел в топ-3 богатейших россиян по версии Forbes Вчера в 18:33
The Weeknd/YouTube
The Weeknd ограничил доступ к клипу «Out of Time» для россиян Вчера в 18:26
Госдума разработала законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ Вчера в 17:58
Норвежский медиахолдинг Amedia передаст российские активы главреду «Новой газеты» и уйдет с рынка Вчера в 17:51
Суд подтвердил законность решения о ликвидации «Мемориала»*. Оно вступило в силу Вчера в 17:28
Беларусь начнет платить рублями за российский газ Вчера в 17:10
Coub/«ВКонтакте»
Coub продолжит работу с новой командой Вчера в 16:57
Airbnb не запрещает россиянам и белорусам бронировать жилье Вчера в 16:39
Евросоюз предлагает запретить экспорт полупроводников в Россию и транзакции с ВТБ Вчера в 16:30
Бюро Захи Хадид отказалось строить станцию московского метро Вчера в 16:14
Отключить рекламу

Режиссера Сиона Соно обвинили в харассменте

Виктория Шанина
Вчера в 22:51

Японского режиссера Сиона Соно обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Variety.

Публичные обвинения выдвинули несколько актрис, которые предпочли остаться анонимными. Их рассказы были опубликованы таблоидом Shukan Josei PRIME. Согласно статье, 60-летний Соно хвастался своими историями о домогательствах.

В лонгриде также отмечается, что Сион Соно домогался девушек, которые участвовали в его актерских мастерских. Ближайший мастер-класс был отменен.

Позже Милла Араки, которая называет себя «бывшей актрисой» и «сексуальной жертвой в японской индустрии развлечений», опубликовала соответствующее обвинение против Соно в твиттере. Она рассказала, что предложила режиссеру сотрудничество с жертвами сексуального насилия и тот отказался.

Актер Юки Мацудзаки («Письма Клинта Иствуда», «Розовая пантера 2») в своем твиттере написал: «Теперь, когда Сион Соно выступает в качестве сексуального хищника, который охотится на молодых актрис, заманивая их ролями в своих фильмах, мне интересно, осудит ли какая‑либо из крупных японских киностудий и телевизионных сетей такие действия? Как насчет премии Японской академии?».

Мацудзаки написал, что японский актер Таку Сакагути также подтвердил информацию о харассменте и извинился за свою роль в предполагаемом насилии со стороны Соно 10-летней давности. Тогда, по словам Сакагути, он заманил «жертву» к режиссеру и оставил их наедине.

В своем официальном заявлении Сион Соно попросил прощения у всех, кому мог доставить неудобства всвязи с этой ситуации и пообещал вернуться с более полным комментарием, когда будут расследованы все факты.

Сион Соно наиболее известен по фильму «Разоблачение любви». В 2021 году вышла его крайняя картина — «Узники страны призраков» с Николасом Кейджем в главной роли.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить