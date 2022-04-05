Google удалил из поисковой выдачи сайты российских госорганов

Компания Google удалила сайты государственных органов России из поисковой выдачи. Об этом сообщает издание «Daily Storm».

В частности, под ограничение попал портал Министерства обороны. Вместо сайта ведомства поисковик показывает ссылки на соцсети и статьи в «Википедии».

Роскомнадзор подтвердил «Интерфаксу» информацию об исключении из результатов поиска сайты Минобороны и МИД России. Ведомство потребовало от администрации Google незамедлительно снять ограничения и объяснить причины их введения.

В РКН отметили, что такие действия «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации» и «подчеркивают антироссийскую позицию американской ИТ-компании в информационной войне против России».