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Google удалил из поисковой выдачи сайты российских госорганов

Виктория Шанина
Сегодня в 20:51

Компания Google удалила сайты государственных органов России из поисковой выдачи. Об этом сообщает издание «Daily Storm».

В частности, под ограничение попал портал Министерства обороны. Вместо сайта ведомства поисковик показывает ссылки на соцсети и статьи в «Википедии».

Роскомнадзор подтвердил «Интерфаксу» информацию об исключении из результатов поиска сайты Минобороны и МИД России. Ведомство потребовало от администрации Google незамедлительно снять ограничения и объяснить причины их введения.

В РКН отметили, что такие действия «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации» и «подчеркивают антироссийскую позицию американской ИТ-компании в информационной войне против России».

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