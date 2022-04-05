перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джейсон Момоа снимется в сериале о колонизации Гавайев 21:31
Google удалил из поисковой выдачи сайты российских госорганов 20:51
«Яндекс» закроет сервис «Инвестиции» 20:26
Netflix и Apple+ отказались снимать байопик о Уилле Смите после скандала на «Оскаре» 20:10
Закрытие даркнет-рынка Hydra, Илон Маск в совете директоров Twitter и другие новости дня
20:09 дайджест
ФСИН попросила заменить срок Марии Алехиной с условного на реальный 19:53
ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России 19:00
Павел Дуров впервые вошел в топ-3 богатейших россиян по версии Forbes 18:33
The Weeknd/YouTube
The Weeknd ограничил доступ к клипу «Out of Time» для россиян 18:26
Госдума разработала законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ 17:58
Норвежский медиахолдинг Amedia передаст российские активы главреду «Новой газеты» и уйдет с рынка 17:51
Суд подтвердил законность решения о ликвидации «Мемориала»*. Оно вступило в силу 17:28
Беларусь начнет платить рублями за российский газ 17:10
Coub/«ВКонтакте»
Coub продолжит работу с новой командой 16:57
Airbnb не запрещает россиянам и белорусам бронировать жилье Обновлено в 16:39
Евросоюз предлагает запретить экспорт полупроводников в Россию и транзакции с ВТБ 16:30
Бюро Захи Хадид отказалось строить станцию московского метро 16:14
Илон Маск войдет в совет директоров Twitter 15:54
Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек 15:31
igor ko/Flickr
Reuters: Германия поддержит поэтапное введение эмбарго на российский уголь 15:30
Отключить рекламу

Netflix и Apple+ отказались снимать байопик о Уилле Смите после скандала на «Оскаре»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:10

Стриминговые сервисы Netflix и Apple+ отказались от сотрудничества с американским актером Уиллом Смитом, известным по фильмам «Король Ричард», «Люди в черном» и «Семь жизней». Об этом сообщил The Sun.

Компании планировали снять байопик об артисте, однако остановили работу над картиной из‑за скандала на церемонии вручения премии «Оскар». Там Смит ударил ведущего Криса Рока.

Комик пошутил над прической жены Смита, которая страдает от паталогического облысения — алопеции. Актера возмутила жестокая шутка, после чего он вышел на сцену и ударил Рока по лицу.

«Работать с Уиллом теперь рискованно. Они сейчас планируют развить идеи в сотрудничестве с более подходящими для семейной аудитории актерами, такими как Майк Эппс или Майкл Б.Джордан», — сказал источник издания.

Стриминговые платформы намерены потратить средства, которые были выделены на байопик Смита, на разработку оригинальных проектов, предложенных темнокожими артистами.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Потеряшки и тайна волшебной пирамиды
Итальянская анимация о выброшенных вещах и вопросах экологии
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Уилл Смит
Майкл Джордан
Майк Эппс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить