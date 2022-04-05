Netflix и Apple+ отказались снимать байопик о Уилле Смите после скандала на «Оскаре»

Стриминговые сервисы Netflix и Apple+ отказались от сотрудничества с американским актером Уиллом Смитом, известным по фильмам «Король Ричард», «Люди в черном» и «Семь жизней». Об этом сообщил The Sun.

Компании планировали снять байопик об артисте, однако остановили работу над картиной из‑за скандала на церемонии вручения премии «Оскар». Там Смит ударил ведущего Криса Рока.

Комик пошутил над прической жены Смита, которая страдает от паталогического облысения — алопеции. Актера возмутила жестокая шутка, после чего он вышел на сцену и ударил Рока по лицу.

«Работать с Уиллом теперь рискованно. Они сейчас планируют развить идеи в сотрудничестве с более подходящими для семейной аудитории актерами, такими как Майк Эппс или Майкл Б.Джордан», — сказал источник издания.

Стриминговые платформы намерены потратить средства, которые были выделены на байопик Смита, на разработку оригинальных проектов, предложенных темнокожими артистами.