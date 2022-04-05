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Норвежский медиахолдинг Amedia передаст российские активы главреду «Новой газеты» и уйдет с рынка

Семён Гудошников
Сегодня в 17:51

Норвежский медиахолдинг Amedia, которому принадлежит в РФ сеть типографий «Прайм Принт», уходит с российского рынка. Активы в стране компания передаст главному редактору «Новой газеты», нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову. Об этом говорится на сайте холдинга.

В компании сказали, что не могут продолжать бизнес в России, глядя на ситуацию на Украине. Там отметили, что Муратову перейдет полный контроль над четырьмя типографиями «Прайм принт», где в том числе печатают и «Новую газету». Вопрос с еще двумя типографиями, которыми Amedia владеет вместе с миноритарными акционерами, будет решен в ближайшее время.

«Мы в „Новой газете“ с большой благодарностью встречаем этот замечательный ресурс. Он поддержит свободное выражение мнений, а вся прибыль будет направлена на его продвижение. Независимые СМИ — противоядие от войны. Мы позаботимся об открытом полиграфическом бизнесе и о сотрудниках», — сказал Муратов.

Председатель правления медиахолдинга Андре Стойлен считает, что типографии смогут и в будущем оставаться важными для независимых СМИ в России. Это, по словам компании, было первопричиной их появления на российском рынке.

«После распада Советского Союза A-press, предшественница Amedia, хотела помочь построить в России свободную, независимую и контролируемую редакторами прессу. В рамках этой работы было создано обширное полиграфическое дело», — отметили в холдинге.

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