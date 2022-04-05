Беларусь начнет платить рублями за российский газ

Беларусь с апреля начнет расплачиваться с Россией за газ в рублях, сообщается в телеграм-канале правительства республики. Соответствующий документ в Петербурге подписали министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В сообщении пресс-службы кабмина Беларуси отмечается, что с 1 апреля цена на поставляемый газ «стала выгоднее», чем по предыдущему соглашению. В связи с этим белорусские власти планируют снизить плату за газ для жителей страны.

23 марта Владимир Путин заявил, что российские власти приняли решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Однако большинство стран отказались делать это, ссылаясь на заключенные контракты.

С 1 апреля все страны Балтии прекратили импорт природного газа из России.