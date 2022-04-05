Coub продолжит работу с новой командой

Сервис коротких видео Coub продолжит работать и развиваться с новой командой. Об этом сообщается на сайте проекта.
Как именно будет развиваться Coub и кто войдет в состав команды, пока неизвестно. Создатели сервиса пообещали поделиться подробностями чуть позже.
15 марта проект объявил о своем закрытии с 1 апреля. В память о сервисе команда «Афиши Daily» поделилась своими любимыми видеомемами.
Coub открылся в апреле 2012 года, его запустили братья Антон и Игорь Гладкобородовы вместе с Михаилом Табуновым. Сервис позволял создавать зацикленные ролики с несинхронным звуковым сопровождением.