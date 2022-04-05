Coub продолжит работу с новой командой

Сервис коротких видео Coub продолжит работать и развиваться с новой командой. Об этом сообщается на сайте проекта.

Как именно будет развиваться Coub и кто войдет в состав команды, пока неизвестно. Создатели сервиса пообещали поделиться подробностями чуть позже.